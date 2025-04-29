У мамы и брата Блиновской сделали неожиданную находку после ее банкротства Mash: у мамы и брата Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Елена Блиновская

Telegram-канал Mash сообщает, что у матери и брата блогера Елены Блиновской обнаружили крупные денежные суммы и дорогостоящую недвижимость. По данным канала, это выяснилось после процедуры банкротства «королевы марафонов».

Какпишет Mash, в частности, во владении у брата Блиновской Александра Останина оказалось девять коммерческих помещений в Москве (два в долевой собственности), а также три парковочных места. По данным источника, у матери блогера Нины Останиной обнаружили три помещения в Москве и одно в Ярославле. При этом, как пишут авторы, на счетах у родных «королевы марафонов» лежат $20 тысяч и 3 млн рублей.

По данным Mash, суд постановил вернуть деньги на счета ИП Блиновской и признать ее законной владелицей всей недвижимости. Как пишет канал, к процессу привлечены 10 юридических лиц, связанные с блогершей, включая «Оливия Групп», «Аквакультуру» и другие. Эти компании могут быть использованы для погашения ее долгов.

Ранее защита Блиновской обжаловала ее приговор за уклонение от уплаты налогов и отмывание дене. Апелляционная жалоба будет рассмотрена в Московском городском суде, дата заседания пока не назначена.

До этого Савеловский суд Москвы вынес приговор Елене Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном обороте платежей. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Отмечается, что в суд также приехали родители «королевы марафонов».