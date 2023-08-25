У Кремля задержали пенсионера с желто-синим букетом «Осторожно, Москва»: на пенсионера с желто-синим букетом составили протокол

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве полицейские составили протокол о нарушении правил проведения митингов на 64-летнего мужчину по имени Александр из-за попытки отметить День независимости Украины в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Александр оделся в желтые брюки и синюю толстовку, пришел в Александровский сад к Киевской стеле и попытался возложить желто-синий букет.

Полицейские сразу обратили внимание на мужчину и задержали его. Теперь пенсионеру грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявлял, что задержание людей в желто-синей одежде по статье о дискредитации ВС РФ является злоупотреблением правом и полным бредом. Он отметил, что подобные ситуации повышают уровень напряженности в обществе и создают негативный образ власти среди граждан.

В мае в Москве полицейские задержали 39-летнего уборщика и 26-летнего жителя Волгограда за одежду в цветах украинского флага. Продтив них составили протоколы по административной статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».