У Краснодарского края нашелся сильный конкурент по популярности у туристов АТОР: Москва приблизилась к Краснодарскому краю по популярности у туристов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Краснодарский край в 2023 году занял лидирующую позицию по популярности у туристов, однако вплотную к нему в рейтинге приблизилась Москва, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», за лето столицу посетили порядка 6,5 млн человек. Это всего на 3,5 млн меньше, чем у краснодарских курортов.

Лидер у нас Краснодарский край: по предварительным подсчетам, порядка 10 млн туристов там отдохнет за лето, несмотря на погодные катаклизмы и транспортные сложности. Но к нему вплотную приблизилась Москва. По предварительным данным, примерно 6,4-6,5 млн человек приехали в Москву летом с туристическими целями, — рассказала Ломидзе.

В то же время она обратила внимание на снижение у россиян интереса к Крыму. По предварительным подсчетам, в сезон полуостров посетят около 3 млн человек, что примерно на 40% меньше, чем летом 2022 года. По мнению Ломидзе, показатели вряд ли сильно изменятся к осени.

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