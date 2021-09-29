У каждого третьего россиянина с COVID-19 нашли неприятный симптом

Проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) обнаружены у каждого третьего россиянина, больного «дельта»-штаммом COVID-19. Об этом заявил радио «Говорит Москва» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

У трети пациентов [с дельта-штаммом] отмечается желудочно-кишечное расстройство. Ещё весной прошлого года изолированное поражение ЖКТ отмечалось только у двух процентов, — отметил эксперт.

По его словам, именно индийский штамм на данный момент вытеснил все остальные и стал доминирующим в России. Его характерным признаком, встречающимся у трети пациентов с коронавирусом, являются проблемы ЖКT.

Ранее сообщалось, что чаще всего заразившиеся коронавирусом жалуются на температуру (78% заболевших) и кашель (57%). У 15–40% заболевших фиксируются симптомы общей интоксикации — боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость, а почти в 20% случаев инфекция сопровождается диареей, тошнотой и рвотой.