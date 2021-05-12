У казанского стрелка не было сообщников

https://static.news.ru/photo/1a81818c-b33d-11eb-bdd9-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ильназа Галявиева, устроивший стрельбу в школе № 175 и убивший девять человек, действовал в одиночку. У него не было сообщников. Об этом рассказал заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика, передаёт РИА Новости.

Нет, — ответил Заика, говоря о возможных сообщниках злоумышленника.

Ранее суд арестовал Галявиева на два месяца. Судья считает, что молодой человек может продолжить совершать противоправные действия, если его оставят на свободе.

В СК сообщили, что Галявиев до совершения преступления неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В 2020 году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Тем не менее, по данным ведомства, на учёте у психиатра и нарколога юноша не состоял.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.