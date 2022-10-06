У Кара-Мурзы нашли британское подданство

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Журналист Владимир Кара-Мурза — младший

У обвиняемого в госизмене оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы — младшего нашли британское подданство и американский документ с видом на жительство, предает Telegram-канал «Известий». У его жены Евгении также есть гражданство США.

В отношении российского журналиста было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ему грозит 20 лет тюрьмы.

Следователи выяснили, что на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это журналист получал около $30 тысяч в месяц (порядка 1,7 млн рублей). В августе против Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной организации.

11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера возле его дома. 23 апреля Следственный комитет России предъявил ему обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ.