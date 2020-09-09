У кандидатов «Объединённых демократов» проходят обыски

https://static.news.ru/photo/7a761e46-f267-11ea-8aa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: odspbru/facebook.com

Утром 9 сентября сразу в трёх российских регионах начались обыски у кандидатов в депутаты и координаторов оппозиционного проекта «Объединённые демократы», поддержанного Михаилом Ходорковским.

Как сообщает проект в своем Telegram-канале, в Татарстане обыски проходят у кандидата в депутаты Ирины Никифоровой, в Ивановской области — у кандидатов в депутаты Андрея Сергеева и Ирины Мальцевой, а также координатора проекта Николая Дьячкова. Во Владимирской области — у технолога штаба, координатора проекта Кирилла Ишутина и кандидата в гордуму Владимира Ильи Косыгина.

По предварительной информации, обыски проходят по делу ЮКОСа.

При помощи проекта «Объединённые демократы» в Татарстане, Владимирской, Ивановской и Новгородской областях были зарегистрированы и борются за мандаты 500 кандидатов.

Также сообщается, что силовики пришли с обысками в редакцию «МБХ медиа» и в московский офис «Открытой России».

9 июля Следственный комитет уже проводил обыски в офисе «Открытой России», а также у координаторов организации Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, в офисе редакции. Им заявили, что следственные действия ведутся в рамках дела ЮКОСа 2003 года. Речь идёт о финансировании деятельности оппозиции за счёт средств, похищенных Михаилом Ходорковским в 2003 году при приватизации ООО «Апатит».

Основатель ЮКОСа Ходорковский был дважды приговорён по делу о хищении акций при приватизации комбината «Апатит» в 1994 году и уклонении нефтяной компанией ЮКОС от уплаты налогов в 2003 году. В 2013 году его помиловали. После освобождения Ходорковский уехал из России и перезапустил созданную в 2002 году организацию «Открытая Россия», писал NEWS.ru.