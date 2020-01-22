Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минкультуры Ольга Любимова, которая заняла этот пост 21 января, скрыла или удалила свои посты в LiveJournal и тут же вызвала этим большой резонанс в Интернете и СМИ.

23 января все записи в блоге kropalik были закрыты. При этом имя, фамилия и другие данные в нём указывают на авторство главы Минкультуры. Судя по профилю, последний раз он обновлялся...