В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что у двоих пациентов, которые попали в больницу с подозрением на заражение новым вирусом 2019-nCoV, нет признаков болезни.
При этом состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести,
Клинические и лабораторные признаки, которые бы позволили подозревать коронавирус, отсутствуют. Диагностические мероприятия продолжаются, биоматериал отправлен в сертифицированную вирусологическую лабораторию, — сказали в пресс-службе.
Как писал NEWS.ru, ранее комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга также опроверг наличие коронавируса у первого пассажира, гражданина Китая, прилетевшего из Шанхая и госпитализированного из Пулково.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен