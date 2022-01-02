У ГИБДД появятся экспресс-тесты для выявления нетрезвых водителей

Для моментального выявления пьяных водителей у ГИБДД появятся экспресс-тесты. Предполагается, что инспекторы получат их в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Точная дата будет известна позднее, — приводит агентство его слова.

В инспекции отметили, что экспресс-тесты позволят исключить субъективизм инспекторов и предотвратить возможные конфликты между ними и водителями. В случаях когда водители будут отказываться от тестирования на состояние опьянения или не согласятся с его результатами, их направят на медосвидетельствование.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, на долю нетрезвых водителей приходится каждое 12-е ДТП в России. Тяжесть таких аварий обычно вдвое выше, чем с участием трезвых автовладельцев.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников сотрудники ГИБДД будут проводить массовые рейды по всей России. Мероприятия разделены на два этапа: с 31 декабря по 3 января и с 7 по 10 января. В первую очередь они направлены на выявление водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.