У экс-жены Ефремова похитили более миллиона рублей

https://static.news.ru/photo/15a15fe4-e907-11ea-862e-fa163e074e61_660.jpg Елена Гольянова Фото: kino-teatr.ru

Мошенники украли у бывшей супруги актёра Михаила Ефремова Елены Гольяновой украли более миллиона рублей.

По данным информированного источника, преступники под предлогом оказания услуг по совершению прибыльных сделок получили доступ к деньгам клиентов и завладели ими. Среди пострадавших оказалась и экс-жена артиста. Один из лишившихся средств обратился в полицию, которая начала выяснять все обстоятельства случившегося.

Источник добавил, что согласно предварительной информации, злоумышленники находились в башне «Федерация» в Москва-сити, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что более 25 тысяч преступлений в Москве за семь месяцев 2020 года были совершены дистанционно — по телефону и в Интернете. Рост составил 120% по сравнению с прошлым годом. Однако мошенниками нередко оказываются вовсе не опытные психологи и киберспециалисты, а люди, обладающие минимумом навыков.