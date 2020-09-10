У экс-главы Марий Эл изъяли имущество почти на 375 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f1cba23e-f35e-11ea-bc12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Имущество общей стоимостью 374,8 млн рублей обращено в доход государства решением суда по требованию Генеральной прокуратуры. Оно взыскано в рамках дела, возбуждённого в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идёт об объектах недвижимости, транспортных средствах и непосредственно деньгах.

Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворен второй иск заместителя генпрокурора РФ о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков, — сказано в сообщении.

Это уже второй иск об обращении в доход государства имущества Маркелова, отмечает ТАСС. 25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд Ульяновска удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал имущество Маркелова и его супруги на 2,2 млрд рублей.

В апреле 2017 года указом президента политик был освобождён от должности главы региона по личному заявлению. Несколько дней спустя Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.

Помимо этого, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривается в Нижнем Новгороде. Вину бывший губернатор отрицает.

Новый иск об изъятии имущества бывшего главы региона был подан полгода назад. Как писал NEWS.ru, в списке на изъятие значились 33 объекта недвижимости и 11 транспортных средств.