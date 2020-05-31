У дома главы Рады Украины проходит акция против пересмотра закона о языке

https://static.news.ru/photo/f1968a48-a347-11ea-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Разумков Фото: Дмитро Разумков/facebook.com

В Киеве под домом главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова собралась группа протестующих против пересмотра языкового закона.

Об этом сообщает телеканал «Прямой». По его данным, демонстранты, которых собралось около десяти, принесли плакат с надписью «Чем тебе, Дима, не подходит закон про наш язык?».

Сегодня мы пришли сюда, под дом господина Разумкова, чтоб выяснить, что ему не нравится в языковом законе. Мы хотим услышать его позицию. Языковой закон еще в полной мере не вступил в силу, а его уже критикуют, будто у парламента других вопросов сейчас нет, — заявил один из участников акции.

Он также добавил, что пересмотр закона «может разжечь в обществе противостояние», передаёт РИА Новости.

В феврале NEWS.ru писал о том, что бывший спикер Верховной рады, народный депутат Украины Андрей Парубий призвал президента страны Владимира Зеленского отказаться от планов по пересмотру закона о государственном языке, принятого в апреле 2019 года. Парламентарий заявил, что изменение закона грозит главе государства народными волнениями.