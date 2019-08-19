https://static.news.ru/photo/b0e7d2e6-c287-11e9-8b7b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев, который был главой охраны президента РФ Владимира Путина, оказался владельцем дома в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе за 500 млн рублей.

По данным Republic , в 2014 году жена Климентьева купила участок в Барвихе площадью 2500 кв. м, а также двухэтажный дом. Стоимость земли оценивают в 630 млн рублей. При этом супруги за пять лет задекларировали доход почти в 78 млн рублей.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный в очередном расследовании выяснил, что самая дорогая квартира в России принадлежит главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову. Стоимость его двухуровневых апартаментов общей площадью почти 1500 кв. м, — 5 млрд рублей, писал News.ru.