Действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев, который был главой охраны президента РФ Владимира Путина, оказался владельцем дома в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе за 500 млн рублей.
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Ранее оппозиционер Алексей Навальный в очередном расследовании выяснил, что самая дорогая квартира в России принадлежит главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову. Стоимость его двухуровневых апартаментов общей площадью почти 1500 кв. м, — 5 млрд рублей, писал News.ru.