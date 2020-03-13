https://static.news.ru/photo/3db4e7cc-653a-11ea-b9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zeguo/Xinhua/Global Look Press

Жительницу Екатеринбурга, у которой подозрение на коронавирус, врачи две недели отказываются направить на анализы.

Как рассказала мать 25-летней Елизаветы Ждановой, симптомы заболевания появились после того, как в их доме гостили люди, прилетевшие из Тайваня. У девушки всё это время держится температура в районе 39-40 градусов, начался сухой кашель и развилась пневмония. Каждый день к ней приезжают скорые, но не назначают ни анализов, ни рентгеновский снимок. Медики свой отказ объясняют тем, что в лёгких ничего не прослушивается.

Семья вынуждена была делать рентген частным порядком. Родственники пытались связаться с министерством здравоохранения области и России, управлением здравоохранения Екатеринбурга, главным эпидемиологом. Везде им сказали, что этим не занимаются и нужно звонить в Роспотребнадзор. В ведомстве также заявили, что не могут ответить на вопрос про анализы и дали телефон другого человека, до которого невозможно дозвониться, пишет Znak.com,

По словам мужа заболевшей, похоже, лаборатории просто не знают, как выявлять коронавирус.

Это просто скотское отношение к людям. Две недели есть человек, у которого очень высокая степень вероятности наличия именно этого заболевания. Это всё такое пускание пыли в глаза. Мы поняли совершенно чётко, что никто ничего не делает, — сказал мужчина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России 13 марта резко увеличилось число пациентов с коронавирусом: с 34 до 45 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения. Среди заболевших — десятилетний ребёнок.