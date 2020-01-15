https://static.news.ru/photo/bd41d72a-3835-11ea-91ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow_zoo/vk.com

Детёныш боливийской мирикины впервые родился в Московском зоопарке. Это миниатюрная обезьяна с большими глазами. Вид занесён в международную Красную книгу, сообщили в пресс-службе зоосада.

Малыш у пары латиноамериканских приматов появился в середине декабря, однако зоологи долгое время не могли рассмотреть его: заботливые родители никого не подпускали к нему.

Посетители могут понаблюдать за новоиспечёнными родителями и малышом на территории экспозиции «Ночной мир» в павильоне «Дом приматов», — сказано в сообщении зоопарка.

По оценкам специалистов, детёныш весит примерно 200 граммов. Чаще всего он вскарабкивается на спину отца, так как забота о потомстве у приматов этого вида ложится на самца. Отец семейства ухаживает за малышами и возвращает их матери только на время кормления.

Боливийские мирикины появились в Московском зоопарке в мае 2019 года. Девятилетнего самца и самок возрастом четыре и два года привезли из Латвии. Между тем, как уточнили специалисты зоосада, эти обезьяны моногамны. Они образуют одну пару на всю жизнь. Если один из партнёров погибает, другой может отказываться от еды и долго тосковать.

3 января, как писал NEWS.ru, в столичном зоосаде умер манул. Годом ранее у него нашли злокачественную опухоль, и с тех пор он находился под постоянным наблюдением ветеринара.