У «Альфа-Банка» произошел масштабный сбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У «Альфа-Банка» произошел масштабный сбой, следует из данных сайта Downradar. Пользователи жалуются, что не работают мобильное приложение и сайт банка.

Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы (567). Кроме того, на сложности в работе приложения указали в Санкт-Петербурге (96), Ижевске (24), Екатеринбурге (18) и Нижнем Новгороде (18).

Представители банка «Альфа-Банка» пояснили в беседе с «Известиями», что неполадки в функционировании приложения связаны с техническими работами. Инцидент затронул только «некоторых клиентов», подчеркнули там.

В ноябре пользователи Промсвязьбанка в России пожаловались на сбои в работе приложения и сайта банка. Неполадки наблюдались также в Литве. Больше всего на сбои указывали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда и Новосибирска.

При этом о проблемах с приложением заявили 36% пользователей, с сайтом — 5%. Также сообщалось, что 30% не могли войти в аккаунт, 27% пожаловались на общий сбой.

До этого Сбербанк устранил неполадки в работе мобильного приложения, на которые ранее жаловались клиенты. Пользователи утверждали, что им некоторое время не удавалось совершить денежные переводы. При попытке перевести деньги у клиентов «Сбера» появлялось сообщение с просьбой повторить операцию через пять минут.