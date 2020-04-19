У 60% жителей Москвы с подтверждённым COVID-19 нет симптомов

https://static.news.ru/photo/80bbaca8-8200-11ea-a50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Примерно 60% жителей столицы, у которых было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа, являются бессимптомными носителями заболевания. Об этом 19 апреля сообщили представители оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19 в Москве.

Отмечается, что в последние несколько суток ежедневный прирост новых подтверждённых случаев заражения составляет более 2,5 тысячи. Как подчеркнули в оперштабе, указанная тенденция говорит об улучшении качества диагностики. Прирост связан с увеличением числа ежедневно проводимых тестов на коронавирус.

При этом если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня 60% заболевших — бессимптомные вирусоносители. И главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции, — заявили представители оперштаба.

По информации на 19 апреля, в России выявлено 36 793 случая заболевания, из них 4785 — за последние сутки. 3057 человек выздоровели, 313 скончались. В Москве 20 754 заболевших, 1679 пациентов выздоровели, 148 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что в столице растёт количество больных коронавирусной инфекцией. При этом у большинства болезнь протекает бессимптомно.