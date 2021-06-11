Тюменским детям-инвалидам подарили по тарелке и куску мыла

https://static.news.ru/photo/11880b58-cab4-11eb-8a48-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В Аромашевском районе Тюменской области ко Дню защиты детей подарили детям-инвалидам по тарелке и куску мыла. Власти заявили, что учитывали мнение родительского актива, пишет 72.Ru.

Тарелки и мыло детям были вручены от имени региональной организации Всероссийского общества инвалидов. Возмущённые родители подняли скандал. Некоторые отослали подарки назад.

Подарки формировались с учётом мнения родительского актива, — приводит портал слова администрации.

По словам представителей власти, родители «хотели» собрать набор посуды, а ранее уже дарились кружки. При этом учитывались различные заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ДЦП и синдром Дауна.

Ирина Романовская/vk.com

Ранее, 24 мая глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что идея раздавать подарки, деньги и скидочные купоны за вакцинацию неэффективна. По его мнению, подобные предложения рождают массу вопросов. В частности, те люди, которые вакцинировались ранее, тоже должны рассчитывать на некие скидки.