Тюменские депутаты проголосовали за принятие QR-кодов

Тюменская областная дума поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах. Решение было принято 26 ноября на заседании регионального парламента, передаёт «Интерфакс». Согласно законопроекту, посещение культурных учреждений, объектов общепита и розничной торговли станет возможным только по предъявлению либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода.

Большинство депутатов поддержало принятие законопроекта, — сообщили в управлении по обеспечению информполитики областной думы.

До 1 февраля при отсутствии сертификата о прививке можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у жителей с медотводом.

Ранее законопроект поддержали члены парламентов Московской области, Башкирии, Ингушетии, Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской, Рязанской областей, Татарстана, Приморского края и других регионов.

В парламенте Северной Оcетии законопроект сначала не набрал необходимого для одобрения числа голосов. Однако позже депутаты переголосовали и большинством голосов приняли введение QR-кодов в республике.

Ранее в Татарстане начала действовать система QR-кодов на транспорте. В первый день ограничений некоторые пассажиры отказывались выполнять требования контролирующих органов и устраивали скандалы в транспорте. В результате, только по официальным данным, в первый день работы этой системы почти тысячу человек высадили из автобусов.

В целом предполагаемое введение QR-кодов вызвало неоднозначную реакцию общества: не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая должна состояться во второй половине декабря.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. Власти регионов планируется наделить полномочиями, по которым они самостоятельно будут определять объекты, где необходимы QR-коды.