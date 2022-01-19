Тюменцы стали жертвовать многодетным семьям секс-игрушки

В Тюмени жители стали жертвовать в пункты приёма вещей для многодетных семей секс-игрушки. Организаторам приходится обменивать их на более полезные вещи, сообщила глава общественной организации многодетных семей «Радость» Елена Майсюк Telegram-каналу Ural Mash.

Есть вот фаллоимитатор, причём рабочий. Я не знаю, за что мужик на жену разозлился, видимо, все её игрушки выкинул, — рассказала глава организации.

Она добавила, что сотрудникам пyнкта приёма вещей приходится искать закупщиков, чтобы обменять эти пожeртвования на вещи, которые будут более необходимы многодетным семьям. «Радoсть» им даёт пикантные игрушки, взамен — три шампуня, например.

Ранее в Москве дерзкий вор заглянул в секс-шоп и украл из магазина вибратор за 30 тысяч рублей. Его быстро задержали. Он не стал уточнять мотивы своих действий, хотя и предполагается, что секс-игрушка могла стать объектом спора или же «острой необходимости».

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