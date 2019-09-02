Тюмень, Казань и Краснодар возглавили рейтинг лучших нестоличных городов России для жизни. В опросе приняли участие 1000 жителей 22 крупных городов страны.
92% жителей Тюмени заявили, что им нравится жить в городе, по 90% респондентов — в Казани и Сочи и 88% — в Краснодаре. Последнее место занял Волгоград: он нравится 52% жителей.
В 2019 году уровень удовлетворённости жизнью в мегаполисах оказался выше прошлогоднего. Исключением стал Ярославль: город потерял 2%. Что касается остальных мегаполисов, то Омск прибавил 11%, Волгоград и Красноярск — по 8%, Уфа и Нижний Новгород — по 7%.
Исследование провёл сервис по поиску работы Superjob по заказу журнала «Русский репортёр».
Как ранее писал News.ru, более 40% россиян работают не по специальности, что чаще всего связано с низкой зарплатой. Выше всего их доля — в сфере продаж — 70%, также это административный персонал — 64%.