https://static.news.ru/photo/448a8646-cd5b-11e9-81dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allexander Makarov/Russian Look

Тюмень, Казань и Краснодар возглавили рейтинг лучших нестоличных городов России для жизни. В опросе приняли участие 1000 жителей 22 крупных городов страны.

92% жителей Тюмени заявили, что им нравится жить в городе, по 90% респондентов — в Казани и Сочи и 88% — в Краснодаре. Последнее место занял Волгоград: он нравится 52% жителей.

В 2019 году уровень удовлетворённости жизнью в мегаполисах оказался выше прошлогоднего. Исключением стал Ярославль: город потерял 2%. Что касается остальных мегаполисов, то Омск прибавил 11%, Волгоград и Красноярск — по 8%, Уфа и Нижний Новгород — по 7%.

Исследование провёл сервис по поиску работы Superjob по заказу журнала «Русский репортёр».

Как ранее писал News.ru, более 40% россиян работают не по специальности, что чаще всего связано с низкой зарплатой. Выше всего их доля — в сфере продаж — 70%, также это административный персонал — 64%.