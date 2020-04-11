Тысячу россиян вывезут на родину из-за границы в ближайшие два дня

https://static.news.ru/photo/6179c916-7c1e-11ea-a443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Более тысячи граждан России вывезут в течение двух следующих дней из Токио, Бангкока, Сеула, Мадрида и Подгорицы в Москву и регионы из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщили в Росавиации.

На 12 апреля в график включены два рейса из Сеула. Авиакомпания «Аврора» доставит в Хабаровск и Владивосток примерно 250 человек. В этот же день из Бангкока в Красноярск авиакомпанией «Уральские авиалинии» в РФ вернутся около 200 россиян. Кроме того, в графике на 12 апреля — рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Токио в Москву, а 13 апреля россиян в столицу доставят из Мадрида и Подгорицы.

Из этих городов, как ожидается, прилетят около 500 человек, — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

В Росавиации добавили, что 11 апреля из Бангкока вылетел борт авиакомпании «Аэрофлот» с 371 пассажиром. Поздно вечером лайнер сначала доставит пассажиров в Санкт-Петербург, а затем часть из них — в Москву.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделяет 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.