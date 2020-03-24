https://static.news.ru/photo/52b856c6-6dab-11ea-a5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Около 100 тысяч жителей России в настоящее время находятся в режиме неполной занятости в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщил замминистра труда и защиты Всеволод Вуколов.

По его словам, данные получены в ходе соответствующего мониторинга, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Минтруд объяснил порядок организации удалённой работы в России на период кампании борьбы с коронавирусом. В ведомстве отметили, что при изменении места выполнения рабочих задач оплата труда сотрудников не меняется. Также Минтруд рекомендовал работодателям перевести сотрудников на «удалёнку» и обеспечить их всем необходимым для работы. Причём о временном переводе может просить сам работник, но начальство может ему отказать.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 человек.

В мире число заражений превысило 381 тысячу. От заболевания скончались 16,5 тысячи человек, более 101 тысячи выздоровели.