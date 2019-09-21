https://static.news.ru/photo/0e887144-dc6e-11e9-9414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Около 3,5 тысячи мотоциклистов проехали парадом по Садовому кольцу в честь закрытия Осеннего мотофестиваля и окончания мотосезона.

О мероприятии рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводит ТАСС .

Праздники помогают поближе познакомиться с мотокультурой и напоминают о том, как важно взаимоуважение на дороге. Наш город подходит для всех, и здесь безопасно передвигаться всем — это мы и хотим доказать, — заявил заммэра.

Участники мотопарада собрались на проспекте Академика Сахарова, оттуда двинулись по Садовому кольцу и вернулись в точку сбора. Движение транспорта на время мероприятия было перекрыто, затем улицы вновь открыли для свободного проезда.

Также на проспекте Сахарова в рамках фестиваля проходит развлекательная программа. На площадке работает мотодром и выставляются новинки мотопроизводителей. На большой сцене в субботу, 21 сентября, выступит Государственный симфонический оркестр Белоруссии, а также группа Uma2rman и хип-хоп исполнители Джиган и ST1M.

Ранее, как писал News.ru, московские власти призвали горожан отказаться от поездок на личном автотранспорте во Всемирный день без автомобиля 22 сентября.