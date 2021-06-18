Тысячи москвичей попросили Путина остановить «градостроительный произвол»

https://static.news.ru/photo/e6d6d680-d050-11eb-a999-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 2,5 тысячи жителей Москвы подписали письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой установить мораторий на застройку центрального района Хамовники. Текст обращения есть в распоряжении NEWS.ru.

22 июня инициативные жители и депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин передадут письмо и подписные листы в приёмную Администрации президента. Кроме того, активисты планируют провести акцию, в ходе которой развернут ленты с надписью «Хватит сносить Хамовники» возле уничтожаемых объектов.

По моим оценкам, Хамовники сейчас — самый подударный район Москвы с точки зрения застройки. Может быть только Кунцево с ним сопоставимо, но это не центр всё-таки и в Кунцево нет исторической застройки. Здесь историческая застройка становится жертвой совершенно ничем не ограниченного градостроительного произвола, — рассказал NEWS.ru Митрохин.

По его словам, дело усугубляют законодательные нормы, которые позволяют проводить голосование жильцов в Интернете. Он назвал эту систему издевательством, которое лишает людей права на минимальное участие в принятии решений. Парламентарий заявил, что реальных жителей во время онлайн-голосования «просто посылают на три буквы».

Политик отметил, что жители пытались решить проблему через мэрию города.

Множество обращений было жителей, я сам как депутат от этого округа много отправил обращений всяких. И мне, и жителям постоянно отвечают, что всё по закону, всё нормально, прошли общественные обсуждения. И действительно, тут даже нечего возразить, они прошли по закону, который всё это разрешает. Закон разрешает таким образом провести обсуждение, в котором ни один человек, который там живёт реально, не участвует, — подчеркнул он.

По его словам, Путина просят внести поправки в законы, отменив электронное голосование и училить охрану культурного наследия. Обращение именно к президенту он объяснил тем, что внести законопроект может кто угодно, но Госдума примет его, только если инициатором был глава государства.

Вероятность, что Путин внесёт поправки выше, чем обращаться, например, к мэрии Москвы или к мэру. У нас расчёт на то, что президенту просто неизвестно, что творится в регионах, до него просто не доводят информацию. Мы эту информацию доводим, — заключил он.

Ранее стало известно, что квадратный метр вторичного жилья в столице подорожал с марта 2020 года на 12,6% и в настоящее время стоит 254 645 рублей. Наиболее дорогое жильё эконом- и комфорт-класса находится в Хамовниках (505,1 тысячи рублей за квадратный метр и 51,3 млн рублей за квартиру). Чуть дешевле — на Арбате (500,2 тысячи за квадратный метр и 50,1 млн за квартиру), далее следует Тверской район (498,6 тысячи рублей за квадратный метр и 49,3 млн за квартиру).