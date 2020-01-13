https://static.news.ru/photo/3ffd5390-367b-11ea-a90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Тысячи жителей Москвы вынуждены парковаться в своем районе за деньги. Проблема возникла из-за задержек с продлением разрешения на бесплатную парковку автомобиля.

Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что власти Москвы признали проблему, но объяснили её задержками в работе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Росреестра. Обращения в систему необходимы для проверки собственников жилья при выдаче разрешения на парковку.

В Росреестре медленную работу ЕГРН объяснили высокой нагрузкой сервиса, которую создают роботы и сайты-двойники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году автовладельцы смогут бесплатно парковать в Москве свои машины 70 дней. Все без исключения парковки будут бесплатными, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая, а также 12, 13 июня и 4 ноября. Платными в праздничные дни останутся только плоскостные парковки со шлагбаумами. В выходные, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей, можно будет оставлять машины также без оплаты.