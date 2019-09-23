https://static.news.ru/photo/d09caf62-de02-11e9-be0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Около 45 тысяч клиентов объявившего о своей ликвидации крупной британской туристической компании Thomas Cook находятся в Турции, сообщил глава турецкой федерации отельеров Осман Айык.

По его словам, в основном среди клиентов туроператора граждане стран ЕС — англичане, немцы и скандинавы, а также россияне, прибывшие на отдых по линии дочернего российской фирмы «Интурист».

Наша цель — решить создавшуюся проблему без серьёзных кризисов. Этой темой занимается министерство культуры и туризма, а также общественные организации и ассоциации, наша в том числе, — подчеркнул он.

Айык отметил, что Турция не в первый раз сталкивается с таким кризисом — подобные ситуации происходили с Россией и другими странами.

При этом глава федерации отельеров заявил, что владельцы гостиниц всё же столкнулись с очень серьёзными проблемами, так как Thomas Cook не покрыл свои долги, сделанные ранее, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что австрийская туркомпания Neckermann Reisen, которая входит в структуру британской корпорации Thomas Cook, остановила продажу путёвок. Это связано с ликвидацией туристического гиганта.

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это связано с крупными финансовыми задолженностями и с невозможностью акционеров прийти к соглашению о будущем компании.