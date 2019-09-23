Около 45 тысяч клиентов объявившего о своей ликвидации крупной британской туристической компании Thomas Cook находятся в Турции, сообщил глава турецкой федерации отельеров Осман Айык.
По его словам, в основном среди клиентов туроператора граждане стран ЕС — англичане, немцы и скандинавы, а также россияне, прибывшие на отдых по линии дочернего российской фирмы «Интурист».
Наша цель — решить создавшуюся проблему без серьёзных кризисов. Этой темой занимается министерство культуры и туризма, а также общественные организации и ассоциации, наша в том числе, — подчеркнул он.
Айык отметил, что Турция не в первый раз сталкивается с таким кризисом — подобные ситуации происходили с Россией и другими странами.
При этом глава федерации отельеров заявил, что владельцы гостиниц всё же столкнулись с очень серьёзными проблемами, так как Thomas Cook не покрыл свои долги, сделанные ранее, передаёт
Ранее News.ru писал, что австрийская туркомпания Neckermann Reisen, которая входит в структуру британской корпорации Thomas Cook, остановила продажу путёвок. Это связано с ликвидацией туристического гиганта.
Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это связано с крупными финансовыми задолженностями и с невозможностью акционеров прийти к соглашению о будущем компании.