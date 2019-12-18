https://static.news.ru/photo/8c1f4fb6-226d-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Двое совершеннолетний детей Андрея Бовта, подозреваемого в изнасиловании малолетней дочери, находятся под опекой тёти.

По словам уполномоченного по правам человека Тамары Литвиновой, остальные шесть детей, которым не исполнилось 18 лет, остаются под наблюдением врачей.

Они будут там в ближайшие дни, — уточнила омбудсмен в комментарии «Интерфаксу».

Как писал NEWS.ru, ранее соседи Бовта рассказали, что он проявлял агрессию не только в отношении родных, но и окружающих. По их словам, у них на глазах он забил палкой свою собственную собаку.

Гатчинский городской суд принял решение об аресте Бовта. Мера пресечения избрана сроком на два месяца. В СИЗО мужчина пробудет до 16 февраля.

Ему инкриминируются две статьи УК РФ о сексуальном насилии и ещё две, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. При обыске в его доме был обнаружен целый арсенал, состоящий из винтовок и автоматов. Свою вину житель Ленобласти не признаёт.