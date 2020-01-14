Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв допустил, что аномально тёплая зима на значительной части территории России могла быть вызвана применением США климатического оружия.
Парламентарий в интервью радиостанции «Говорит Москва»
Журавлёв уточнил, что применение климатического оружия нельзя ограничить одной страной, однако Россия в таком сценарии пострадает сильнее остального мира.
Ранее NEWS.ru приводил прогноз специалиста-метеоролога, согласно которому температура воздуха в январе и феврале в России продолжит превышать норму, а весна также ожидается тёплой.
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