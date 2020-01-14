https://static.news.ru/photo/6cc8799e-36d1-11ea-a2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв допустил, что аномально тёплая зима на значительной части территории России могла быть вызвана применением США климатического оружия.

Парламентарий в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил , что считает установившиеся погодные условия неестественными и не исключает влияния Вашингтона на природные процессы. По мнению Журавлёва, США обходят запрет на испытания климатического оружия, выдавая эти действия за научные исследования. Депутат посчитал, что американские власти могут добиваться таяния вечной мерзлоты в России, поскольку знают, что это будет «катастрофой» и «большой проблемой» для Москвы.

Журавлёв уточнил, что применение климатического оружия нельзя ограничить одной страной, однако Россия в таком сценарии пострадает сильнее остального мира.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз специалиста-метеоролога, согласно которому температура воздуха в январе и феврале в России продолжит превышать норму, а весна также ожидается тёплой.