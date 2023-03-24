«Тяжелое решение»: в Leroy Merlin рассказали об уходе из России В Leroy Merlin рассказали о «тяжелом решении» по поводу ухода из России

Директор по внешним связям Leroy Merlin Russia Лола Сатторова рассказала NEWS.ru, что во французской компании-владельце сети — Adeo — приняли «тяжелое решение» по поводу ухода из России. По ее словам, руководство Adeo, пока что, объявило о намерении передать бизнес в РФ местному менеджменту.

Это тяжелое решение, к которому они (холдинг Adeo. — NEWS.ru) шли несколько месяцев.<...> И, естественно, если данный процесс будет проходить, то он будет протекать в соответствии со всеми юридическими нормами [России]. Это нормальный процесс. Если эта сделка состоится, и когда она состоится, она будет обсуждаться со всеми компетентными органами в РФ. [О сумме сделки] — пока очень рано об этом говорить, потому что пока даже конкретных планов нет какого-то конкретного решения, — добавили в Leroy Merlin Russia.

В марте 2022 года, на фоне слухов об уходе из России, в Leroy Merlin заявляли, что не планируют покидать российский рынок. В компании также сообщали о готовности к рассмотрению предложений по увеличению поставок и расширению ассортимента. Тем не менее в компании напомнили, что после начала военной спецоперации на Украине руководство фирмы приняло решение прекратить новые инвестиционные проекты в РФ.

Ранее стало известно, что Leroy Merlin намерена продать все свои магазины в России, говорится в заявлении на сайте холдинга Adeo, которому принадлежит компания. При этом директор по внешним связям Leroy Merlin Russia Лола Сатторова заявила NEWS.ru, что все точки продолжат работу в обычном режиме, сотрудники и обязательства перед партнерами будут сохранены.