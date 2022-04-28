«Ты стрелку забиваешь, губернатор?»: Соловьёв ответил Куйвашеву Соловьев резко ответил Куйвашеву после совета «следить за языком»

Владимир Соловьёв / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский журналист Владимир Соловьёв резко ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на видеообращение, в котором глава региона осудил слова ведущего о Екатеринбурге, ставшего «центром мерзотной либероты». Куйвашев в своём послании сказал, что жители Урала будут ждать Соловьёва, чтобы ответить на обвинения.

Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что вот сейчас было? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? За языком следить? Это что, уралмашевское прошлое сказывается. <...> А может ещё Куйвашеву присоединиться к тем, которые меня грохнуть пытались, — отреагировал Соловьёв.

Накануне телеведущий раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт», назвав город «центром мерзотной либероты». Случилось это во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Речь шла об экономике России в условиях санкционного давления Запада, но в какой-то момент журналист решил высказать своё мнение о Екатеринбурге и его жителях.

Куйвашев в видеообращении посоветовал Соловьёву следить за языком и добавил, что жители Екатеринбурга будут ждать ведущего, чтобы ответить на критику.