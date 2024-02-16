«Ты подумал о детях?»: смерть Навального в Сети назвали неправдой Поклонники выразили соболезнования семье Навального после новости о его смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники заключенного блогера Алексея Навального выразили надежду, что новость о его смерти является фейком. Под последним постом в блоге оппозиционера в Instagram (деятельность в РФ запрещена) комментаторы предположили, что Алексей мог бы подумать о жене и детях, прежде чем идти на риск. Некоторые подписчики назвали глупостью его возвращение в Россию в 2021 году из Германии, где он проходил лечение.

А подумал ли ты, Алексей, о жене или о детях? Отец и муж должен быть рядом, заботиться, оберегать, внимание уделять, а твое внимание всегда где-то. Жаль твою семью, несчастными ты их сделал, — выразила мнение Изольда Макарова.

Поклонница Лина отметила, что Навальный «зря выбрал такой путь». По ее мнению, он был бы счастливее, если бы выбрал семью, а не политику. Пользовательница Настя Каменская написала, что ждет «опровержения» новости о смерти оппозиционера. Подписчица Катерина Вайтенгрюбер сообщила, что известие о смерти Навального настолько шокировало ее, что она не может поверить, что это правда. Поклонник Денис обратился к Навальному в Сети с просьбой опровергнуть информацию о своей смерти.

О Боже! Пусть земля ему будет пухом! Соболезнования родным и близким! — написала пользовательница Дарья.

Ранее стало известно, что официальный сайт Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу перестал работать после публикации сообщения о смерти оппозиционера Алексея Навального. До этого ведомство распространило новость о том, что осужденный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» во время прогулки.