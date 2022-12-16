«Ты — ничтожество»: Соловьев ответил на призывы Стрелкова к дебатам Соловьев отказался от дебатов со Стрелковым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Российский телеведущий отказался от дебатов с бывшим министром обороны Донецкой народной Республики, блогером Игорем Стрелковым (Гиркиным), о чем рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам шоумена, Стрелков раскручивал оппозиционера Алексея Навального и давал интервью журналисту Дмитрию Гордону, а потому он не стоит внимания.

Этот дурачок пытается меня вызвать на какую-то беседу. С кем? С кем? Ты – ничтожество, Навального раскручивал, с ним болтал, ты Гордону все, что хотел болтал. Пшел вон! — заявил Соловьев.

В ответ на это бывший министр обороны ДНР написал в Telegram, что именно этих заявлений от Соловьева и ждал. Он снова назвал телеведущего «резиновым изделием № 2» (так в СССР называли презервативы) и заявил, что «с таким дерьмом он никогда не будет в одном окопе».

Ранее Стрелков назвал Соловьева «резиновым изделием № 2» и вызвал его на публичные дебаты. Он обвинил журналиста во лжи, клевете и трусости. Стрелков также сравнил Соловьева с американским консервативным политическим обозревателем Беном Шапиро.

Кроме того, экс-глава Минобороны ДНР назвал эфиры Соловьева «высерами», прикрепив одну из записей в соцсетях. На видео, которое опубликовал Стрелков, журналист оскорбляет вернувшегося из зоны СВО в Россию бывшего министра обороны республики. Во время эфира Соловьев призвал Стрелкова примкнуть к бойцам ЧВК «Вагнер».