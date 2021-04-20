«Ты ещё пока не умираешь»: Тиньков хотел отказаться от лечения лейкемии

https://static.news.ru/photo/86250728-a1cd-11eb-93df-96000091f725_660.jpg Фото: olegtinkov/instagram.com

Предприниматель Олег Тиньков признался, что хотел отказаться от лечения лейкемии, однако супруга уговорила его начать курс химиотерапии.

Быстро лечиться, все будет окей, ты ещё не видел внуков, ты ещё не поженил своих детей, ты ещё пока не умираешь, ты будешь лечиться, — процитировал он свою жену в документальном фильме «Олег Тиньков — новая кровь» на Первом канале.

По словам бизнесмена, лечение в берлинской клинике обошлось ему не очень дорого — в €120 тысяч. В него вошли три месяца химиотерапии в госпитале. При этом у него было «два страшных сепсиса» и врачам пришлось «вытаскивать» его.

Также Тиньков рассказал о планах по созданию фонда для решения проблем борьбы с раком крови в России. Он намерен пожертвовать в него 20 млрд рублей.

В феврале Тиньков сообщил, что после пересадки костного мозга у него началась ремиссия. Бизнесмен отметил, что ему придётся терпеть неприятные ощущения ещё несколько месяцев и ему это надоело. Однако уже сейчас он чувствует себя лучше и начинает думать о занятиях спортом.

Острую лейкемию у Тинькова диагностировали в октябре 2019 года. Публичное заявление бизнесмен сделал только 6 марта 2020-го. Бизнесмен поделился своими прогнозами на излечение рака крови. По его словам, полное выздоровление ожидается к середине 2021 года.