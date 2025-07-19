Ты еще не умеешь готовить стейк в сливочном соусе? Исправляйся срочно!

Ты еще не умеешь готовить стейк в сливочном соусе? Исправляйся срочно!

Иногда не нужен повод, чтобы устроить себе маленький праздник. Стейк из говядины в сливочном соусе с чесноком и розмарином — идеальный вариант для домашнего ужина. Снаружи — аппетитная корочка, внутри — сочное мясо, а сливочный соус с ароматом чеснока и трав объединяет все вкусы в одно целое.

Этот рецепт прост в исполнении: достаточно терпения, горячей сковороды и внимания к деталям. Ниже подробно расскажем, как приготовить мягкий и ароматный стейк, достойный лучших ресторанов.

Ингредиенты (на 2 порции)

Говядина — 300 г

Сливки (20--30%) — 100 мл

Сливочное масло — 20 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ч. л.

Пармезан (или похожий сыр) — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, черный перец — по вкусу

Как приготовить стейк из говядины в сливочном соусе

Шаг 1

Достаньте мясо из холодильника за 40–60 минут до готовки, чтобы оно достигло комнатной температуры. Это позволит прожарить стейк равномерно и сохранить сочность. Для лучшего результата используйте мраморную говядину — рибай, стриплойн, филе-миньон или топ-блэйд.

Шаг 2

Обсушите мясо бумажными полотенцами, чтобы убрать влагу, — так получится румяная корочка. Нарежьте стейки нужного размера, обильно посолите и поперчите с обеих сторон.

Шаг 3

Разогрейте на сильном огне чугунную или тяжелую сковороду до дымка. Влейте растительное масло и прогрейте 20 секунд. Выложите стейки и обжаривайте 2–3 минуты с одной стороны.

Шаг 4

Переверните стейки, добавьте сливочное масло, чеснок и веточку розмарина. Поливайте мясо маслом ложкой еще 2–3 минуты для насыщенного вкуса.

Шаг 5

Снимите стейки, накройте фольгой и дайте «отдохнуть» 5–7 минут — это сохранит сок внутри и сделает мясо нежным.

Шаг 6

В ту же сковороду, не убирая чеснок и розмарин, влейте сливки, убавьте огонь до среднего и варите 4–5 минут до загустения. Добавьте горчицу и тертый пармезан, тщательно перемешайте.

Шаг 7

Соскребите со дна сковороды все поджаренные кусочки — они придадут соусу насыщенный мясной вкус. Держите соус на огне до кремовой консистенции. При необходимости подкорректируйте вкус солью и перцем.

Шаг 8

Нарежьте стейк поперек волокон и выложите на теплую тарелку.

Шаг 9

Полейте мясо горячим сливочным соусом, украсьте розмарином или тимьяном и подайте с картофельным пюре, овощами или пастой.

Этот стейк получается с аппетитной корочкой и сочной текстурой, а сливочный соус с чесноком и травами превращает простые продукты в настоящий гастрономический праздник. Попробуйте приготовить дома и удивите близких ресторанным вкусом.

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