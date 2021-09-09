Twitter заблокировал идущего в Госдуму мужа Скабеевой

Twitter приостановил действие учетной записи российского тележурналиста, ведущего «России 1» и кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгения Попова. Соответствующее уведомление появляется при попытке зайти на страницу мужа Ольги Скабеевой.

В сообщении соцсети сказано, что действие учётных записей приостанавливается в случае нарушения правил Twitter. В правилах соцсети, к примеру, имеется запрет на его использование «в целях манипулирования выборами и другими общественными мероприятиями», а также в случае «вмешательства в их ход».

Сам Попов уже прокомментировал произошедшее в своём Instagram. Он назвал действия администрации Twitter «прямым вмешательством иностранной структуры в выборы депутатов Госдумы». По его словам, причиной якобы стала публикация данных его общественной приёмной.

Всех не заблокируете. Победа будет за нами! — убеждён журналист.

Напомним, что Попов идёт в ГД от 197-го округа Москвы.

Выборы в Госдуму VIII созыва будут проходить 17, 18 и 19 сентября. В эти же дни россияне будут выбирать глав девяти субъектов и депутатов 39 региональных парламентов.

Ранее сообщалось, что Попов предоставил в избирательную комиссию неполные данные о своих доходах. Он не указал в декларации доход более 3 млн рублей. В общей сложности в его отчётности содержатся данные о доходе в 11,4 млн рублей. В комиссии нашли несоответствия и у других кандидатов в депутаты.