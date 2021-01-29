Twitter заблокировал аккаунт Слепакова после угроз сторонников Навального

https://static.news.ru/photo/06c0c7b4-631c-11eb-9155-fa163e074e61_660.jpg Семен Слепаков Фото: Николай Галкин/ТАСС

Twitter-аккаунт комедианта и певца Семёна Слепакова был заблокирован после угроз сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Учётные записи артиста приостановлены из-за «нарушений правил соцсети», передаёт РЕН ТВ.

Слепаков жаловался на угрозы в его адрес, которые начались после публикации стихотворения «Про добро». Об этом артист рассказал в Instagram. Юморист опубликовал одно из отправленных ему сообщений. Недоброжелатели желают смерти его семье и называют комедианта «ушастой тварью».

Недавно шоумен в стихотворной форме прокомментировал прошедшие в стране несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Артист заметил, что сам не присоединился к митингам. Слепаков пошутил, что эти строчки будут читать вместо последнего слова в суде, а также кричать на площадях. Он также в юмористической форме отметил, что стражи правопорядка побросают дубинки и пойдут обнимать сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (объявлен в России иностранным агентом) Любовь Соболь.

Дальше по тексту говорится, что российское правительство не устроят такие литературные изыскания комедианта и стих, скорее всего, запретят. Однако Слепаков выразил надежду, что его поэзию начнут распространять подпольно и даже президент РФ Владимир Путин когда-нибудь оценит её. В конце юморист признаётся, что просто уснул на пляже у ноутбука и на самом деле не написал ни единой строчки. При этом желание выходить на митинги пропало, зато появилось желание вновь вернуться к комфорту и покою.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом.

Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. В связи с этим прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, писал NEWS.ru.