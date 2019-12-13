Из-за опубликованной на странице информации о Дне Конституции России Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества.
Уточняется, что служба поддержки социальной сети объяснила причину блокировки именно публикацией записи о Дне Конституции. В настоящий момент данный пост удалён администрацией. Об этом сообщает РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что его аккаунт в Twitter был заблокирован из-за нарушений правил социальной сети.
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