https://static.news.ru/photo/0abe9c3c-1ddc-11ea-accf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Из-за опубликованной на странице информации о Дне Конституции России Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества.

Уточняется, что служба поддержки социальной сети объяснила причину блокировки именно публикацией записи о Дне Конституции. В настоящий момент данный пост удалён администрацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что его аккаунт в Twitter был заблокирован из-за нарушений правил социальной сети.