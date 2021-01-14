Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

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Аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter был заблокирован. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Учётная запись «Спутника V» @spitnikvaccine в Twitter была ограничена. Разбираемся в причинах произошедшего. Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований, — цитирует РИА Новости заявление РФПИ.

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям проигравшего выборы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также выступила против решения администраций соцсетей. Позицию канцлера на брифинге высказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он подчеркнул, что на операторах соцсетей лежит большая ответственность за корректную политическую дискуссию — без ненависти, лжи и подстрекательства к насилию. Вместе с тем свобода слова является важнейшим правом, указал политик, писал NEWS.ru.