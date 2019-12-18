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Президент Украины Владимир Зеленский и шведская экоактивистка Грета Тунберг стали самыми популярными личностями 2019 года по версии поисковой системы «Яндекс». Среди событий наибольший интерес пользователей вызвали выборы на Украине и пожар в соборе Парижской Богоматери. Обнародованы также предпочтения россиян в музыке, кино и спорте.

В список наиболее популярных личностей, помимо Зеленского и Тунберг, также вошёл японский разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима, американский актёр Хоакин Феникс и американская же певица Билли Айлиш, турецкий актёр Али...