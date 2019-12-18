Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Twitter восстановил доступ к официальной странице Россотрудничества, заблокированной 13 декабря.

Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель руководителя агентства Михаил Брюханов. Агентство ожидает официального ответа о причинах блокировки.

Социальная сеть заблокировала официальный аккаунт Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) из-за публикации о Дне Конституции России. В связи с этим ведомство направило письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд Максуинни, писал NEWS.ru.

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