Twitter восстановил доступ к официальной странице Россотрудничества, заблокированной 13 декабря.
Об этом ТАСС
Социальная сеть заблокировала официальный аккаунт Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) из-за публикации о Дне Конституции России. В связи с этим ведомство направило письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд Максуинни, писал NEWS.ru.
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