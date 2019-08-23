https://static.news.ru/photo/be7098a8-c584-11e9-af2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жалобу на решение мирового суда Москвы подал в Верховный суд РФ (ВС РФ) Twitter за взыскание в размере трёх тысяч рублей.

Мировой суд наложил штраф на социальную сеть за административное нарушение. Дело в том, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.

В ВС РФ подтвердили, что жалоба зарегистрирована, сообщило РИА Новости .

Для Twitter это первый штраф за нарушение соответствующего закона. Такое же взыскание было ранее предъявлено Facebook.

При этом данный штраф социальная сеть оспаривает уже не первый раз. Twitter в апреле уже подавал жалобу в Таганский суд Москвы.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил, что в 2020 году Twitter и Facebook в России будут заблокированы, если не исполнят нормы закона о хранении персональных данных отечественных пользователей на территории страны, писал News.ru.