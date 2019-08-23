Жалобу на решение мирового суда Москвы подал в Верховный суд РФ (ВС РФ) Twitter за взыскание в размере трёх тысяч рублей.
Мировой суд наложил штраф на социальную сеть за административное нарушение. Дело в том, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.
В ВС РФ подтвердили, что жалоба зарегистрирована, сообщило
Для Twitter это первый штраф за нарушение соответствующего закона. Такое же взыскание было ранее предъявлено Facebook.
При этом данный штраф социальная сеть оспаривает уже не первый раз. Twitter в апреле уже подавал жалобу в Таганский суд Москвы.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил, что в 2020 году Twitter и Facebook в России будут заблокированы, если не исполнят нормы закона о хранении персональных данных отечественных пользователей на территории страны, писал News.ru.