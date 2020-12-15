Twitter оштрафовали в Ирландии за утечку данных

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Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии оштрафовала социальную сеть Twitter на €450 тысяч за утечку личной информации о юзерах в открытый интернет-доступ, заявили 15 декабря в ведомстве. Подобные меры в отношении портала приняли впервые после вступления в силу в 2018 году нового регламента Евросоюза по защите данных (GDPR).

С того же времени, согласно решению ЕС, регулятор в Ирландии обладает общеевропейскими полномочиями по рассмотрению жалоб в отношении Twitter, Facebook, Apple и Google, представительства которых расположены в Дублине, говорится на сайте организации.

На Twitter пожаловались из-за сбоев в работе мобильного приложения на ОС Android в 2019-м, из-за чего некоторые «защищённые» частные сообщения юзеров попали в общий доступ. По итогам разбирательства, как указала DPC в своём отчёте, выявили неспособность социальной сети своевременно уведомить клиентов о неполадках. Сейчас DPC рассматривает свыше 20 дел, связанных с функционированием IT-гигантов в Европе. Ведомство может штрафовать на сумму, составляющую до 4% глобальной годовой выручки компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что акции протеста с призывом к американской корпорации Google перестать посягать на свободу слова и нарушать законодательство прошли в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Москве. Участники поддержали русских владельцев аккаунтов, ставших жертвами необоснованных санкций со стороны компании. Протестующие против действий американской компании вышли с плакатами: «Google, убирайся из берлоги русского медведя», «Работаешь в России — соблюдай российские законы» и «У нас тут свобода слова!».