https://static.news.ru/photo/b4b5d2e2-3456-11ea-90eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Twitter принял решение несколько изменить политику безопасности. Теперь администрация социальной сети будет удалять публикации, которые «могут подвергнуть людей риску заражения COVID-19».

Об этом сообщает Techcrunch. В частности, ограничения коснутся сообщений с отрицанием указаний экспертов по борьбе с коронавирусом, поощрением неэффективных методов лечения и публикаций ложной информации от лица органов здравоохранения.

Кроме того, под запрет попадают посты о бесполезности дистанцирования во время вспышки коронавируса, о том, что «COVID-19 — это мошенничество», а также сообщения расистского содержания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники железнодорожной полиции остановили для проверки 50-летнюю гражданку России, прибывшую на центральный вокзал Милана. Во время разговора с правоохранителями женщина убрала шарф, закрывавший рот, и стала специально кашлять на стражей порядка. Россиянка была заметно пьяна и решила «повеселиться».