Twitter принял решение несколько изменить политику безопасности. Теперь администрация социальной сети будет удалять публикации, которые «могут подвергнуть людей риску заражения COVID-19».
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Кроме того, под запрет попадают посты о бесполезности дистанцирования во время вспышки коронавируса, о том, что «COVID-19 — это мошенничество», а также сообщения расистского содержания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники железнодорожной полиции остановили для проверки 50-летнюю гражданку России, прибывшую на центральный вокзал Милана. Во время разговора с правоохранителями женщина убрала шарф, закрывавший рот, и стала специально кашлять на стражей порядка. Россиянка была заметно пьяна и решила «повеселиться».
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