Twitch-стримершу арестовали по делу о фейках об армии России Суд в Москве арестовал Twitch-стримершу YokoBovich по делу о фейках о ВС России

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Останкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца Twitch-стримершу YokoBovich (настоящее имя — Анна Бажутова), обвиняемую в распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, поводом для разбирательств стали высказывания девушки о событиях в Буче. Блогерша пробудет под стражей до октября 2023 года.

По данным «Осторожно, новости», в июне девушка провела прямой эфир, во время которого призвала «переубивать русских людей», ответственных за трагедию в Буче. Ее высказывание стали распространять многие провластные Telegram-каналы, из-за чего девушка подверглась травле. Стримерша удалила свой канал на Twitch и сосредоточилась на ведении Telegram-канала. Утром 18 августа сотрудники силовых ведомств пришли домой к девушке и в рамках уголовного дела изъяли технику.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении бывшего председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко возбуждено уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ. В ведомстве заявили, что религиозный деятель распространил в Сети два видеоролика, в которых содержится заведомо ложная информация о российской армии.