Twitch-стримерше запросили шесть лет колонии за фейки об армии России Гособвинение запросило стримерше YokoBovich шесть лет колонии за фейки про ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гособвинение попросило Останкинский районный суд Москвы приговорить Twitch-стримершу YokoBovich (настоящее имя — Анна Бажутова) к шести годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Ее обвиняют в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.

Также представитель обвинения попросил суд запретить блогеру выкладывать материалы в интернет на четыре года. Поводом для разбирательств послужили высказывания девушки о событиях в Буче в марте 2022 года.

По данным «Осторожно, новости», в июне 2023 года девушка провела прямой эфир, во время которого призвала «переубивать русских людей», которые, по ее словам, были ответственны за трагедию в Буче. Ее высказывание стали распространять многие провластные Telegram-каналы, из-за чего девушка подверглась травле.

После этого стримерша решила удалить свой канал на Twitch и сосредоточилась на ведении Telegram-канала. Утром 18 августа 2023 года сотрудники правоохранительных органов пришли к ней домой и задержали ее. У нее также изъяли технику в рамках уголовного дела.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию ложной информации о ВС РФ. Помимо срока в исправительной колонии общего режима, экономисту запретили заниматься администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года и шесть месяцев.