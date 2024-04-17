Twitch оштрафовали на 1 млн рублей Суд в Москве взыскал с сервиса Twitch 1 млн рублей за неисполнение обязанностей

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Таганский суд Москвы приговорил стриминговый сервис Twitch к штрафу в 1 млн рублей, передает столичная пресс-служба судов общей юрисдикции. Поводом для наказания стало неисполнение обязанностей владельцем соцсети.

Постановлением Таганского районного суда Москвы Twitch Interactive, Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей, — подчеркнули в суде.

Площадка периодически попадает в поле зрения российских судов из-за отказа локализовать личные данные граждан РФ и удалять запрещенную информацию. Так, в конце января Таганский районный суд Москвы назначил Twitch штраф в размере 3 млн рублей. Кроме того, в декабре 2023 года суд вынес решение оштрафовать стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за публикацию контента, который содержит запрещенную к показу в России информацию.

Ранее мировой судья оштрафовал корпорацию Google на 800 тысяч рублей за отказ удалить с YouTube запрещенную к распространению в России информацию. Речь о местах, где можно купить наркотики, способе совершения самоубийства и других сведениях, выявленных в прошлом году Роскомнадзором.