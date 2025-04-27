Творожные кексы просты в приготовлении, но получаются невероятно вкусными. Хотите порадовать себя и близких воздушным десертом к чаю? Тогда следуйте нашему рецепту.

Ингредиенты

  • Мука — 180 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.
  • Творог 5% или жирнее — 250 г
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло — 120 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахарная пудра — для украшения

Порядок приготовления

  1. Творог выложите в глубокую миску и пробейте блендером до однородности. В качестве альтернативы можно протереть его через сито или пропустить через мясорубку.
  2. Масло растопите удобным способом (например, на водяной бане), дайте чуть остыть.
  3. Яйца вбейте в отдельный боул, взбейте миксером до пышности.
  4. Введите в яйца два вида сахара и соль, продолжая взбивать до однородности.
  5. Введите в яичную смесь творог, взбейте до однородной консистенции.
  6. Влейте в будущее тесто растопленное масло, тщательно перемешайте.
  7. Введите в творожную заготовку просеянную муку с разрыхлителем, замесите густое вязкое тесто.
  8. Распределите тесто по силиконовым формочкам, заполняя их на 2/3.
  9. Отправьте кексы в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–30 минут (до появления румяной шапки.
  10. Дайте кексам чуть остыть, затем извлеките из формочек и украсьте сахарной пудрой.

Готово!

Ранее мы поделились рецептом вкуснейших яблок, запеченных целиком.

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