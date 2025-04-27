Творожные кексы просты в приготовлении, но получаются невероятно вкусными. Хотите порадовать себя и близких воздушным десертом к чаю? Тогда следуйте нашему рецепту.
Ингредиенты
- Мука — 180 г
- Сахар — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Творог 5% или жирнее — 250 г
- Соль — щепотка
- Сливочное масло — 120 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сахарная пудра — для украшения
Порядок приготовления
- Творог выложите в глубокую миску и пробейте блендером до однородности. В качестве альтернативы можно протереть его через сито или пропустить через мясорубку.
- Масло растопите удобным способом (например, на водяной бане), дайте чуть остыть.
- Яйца вбейте в отдельный боул, взбейте миксером до пышности.
- Введите в яйца два вида сахара и соль, продолжая взбивать до однородности.
- Введите в яичную смесь творог, взбейте до однородной консистенции.
- Влейте в будущее тесто растопленное масло, тщательно перемешайте.
- Введите в творожную заготовку просеянную муку с разрыхлителем, замесите густое вязкое тесто.
- Распределите тесто по силиконовым формочкам, заполняя их на 2/3.
- Отправьте кексы в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–30 минут (до появления румяной шапки.
- Дайте кексам чуть остыть, затем извлеките из формочек и украсьте сахарной пудрой.
Готово!
Ранее мы поделились рецептом вкуснейших яблок, запеченных целиком.
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