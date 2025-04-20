Творожная запеканка «Облако»! Без муки и без мороки — вкусняшка на столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка «Облако»! Без муки и без мороки — вкусняшка на столе. Идеальный завтрак или легкий десерт — нежный, как облачка, и полезный!

Ингредиенты (на 4 порции)

Творог 9% — 360 г

Сметана 20% — 100 г

Яйца — 2 шт. (желтки и белки разделить)

Кукурузный крахмал — 2 ст. л. с горкой

Подсластитель или сахар — 50–60 г

Приготовление:

1. Творожная основа. В блендере смешайте творог, желтки, сметану и крахмал до гладкости.

2. Воздушные белки. Белки взбейте в крепкую пену, постепенно добавляя эритрит. Должны образоваться мягкие пики.

3. Соединение. Аккуратно вмешайте белки в творожную массу лопаткой движениями снизу вверх.

4. Выпечка. Перелейте тесто в форму (диаметр 18–20 см), смазанную маслом. Выпекайте при 180 °C 30–40 минут до золотистой корочки.

Секреты идеальной запеканки: не открывайте духовку первые 25 минут — не осядет! Для румяной корочки смажьте верх сметаной за 10 минут до готовности. Подавайте с ягодами, медом или йогуртом.

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