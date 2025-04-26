Покорили не одну кухню! Творожные пончики «Донатсы», как в фильмах США. Эти пончики готовятся за 15 минут, а исчезают ещё быстрее. Творог делает их особенно мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи.
Ингредиенты
- 2 пачки творога 9%
- 2 яйца
- 12 ст. л. муки (без горки)
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. сахара
- 100 г шоколада
- Масло — для жарки
Приготовление
1. Творог разомните вилкой или пробейте блендером, смешайте с яйцом и сахаром. Постепенно добавляйте муку — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам.
2. Сформируйте колбаску, нарежьте на части. Каждую скатайте в шарик, затем сплющьте в лепёшку и проделайте в ней дырочку, закругляя и формируя пончик.
3. Обжаривайте на среднем огне в большом количестве разогретого масла по 1,5–2 минуты с каждой стороны до золотистости. Растопите шоколад и обмакните верх каждого пончика.
Секреты: если тесто влажновато — добавьте ещё 1 ст. л. муки. Для пышности дайте постоять тесту 10 минут перед жаркой. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте тёплыми с вареньем, сгущёнкой или просто посыпьте сахарной пудрой.
Ранее мы делились рецептом беспроигрышных сырников! Нам нужна пачка творога и 3 ложки!