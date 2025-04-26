Покорили не одну кухню! Творожные пончики «Донатсы», как в фильмах США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Покорили не одну кухню! Творожные пончики «Донатсы», как в фильмах США. Эти пончики готовятся за 15 минут, а исчезают ещё быстрее. Творог делает их особенно мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи.

Ингредиенты

2 пачки творога 9%

2 яйца

12 ст. л. муки (без горки)

2 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. сахара

100 г шоколада

Масло — для жарки

Приготовление

1. Творог разомните вилкой или пробейте блендером, смешайте с яйцом и сахаром. Постепенно добавляйте муку — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам.

2. Сформируйте колбаску, нарежьте на части. Каждую скатайте в шарик, затем сплющьте в лепёшку и проделайте в ней дырочку, закругляя и формируя пончик.

3. Обжаривайте на среднем огне в большом количестве разогретого масла по 1,5–2 минуты с каждой стороны до золотистости. Растопите шоколад и обмакните верх каждого пончика.

Секреты: если тесто влажновато — добавьте ещё 1 ст. л. муки. Для пышности дайте постоять тесту 10 минут перед жаркой. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте тёплыми с вареньем, сгущёнкой или просто посыпьте сахарной пудрой.

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