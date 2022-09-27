Суд продлил арест бывшему главному наркологу Минздрава Тверской суд Москвы продлил арест бывшему главному наркологу Минздрава Брюну

Тверской суд Москвы продлил на два месяца домашний арест главному внештатному психиатру-наркологу Евгению Брюну, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Экс-сотрудник министерства проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Таким образом Брюн пробудет под домашним арестом до 3 декабря.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Евгению Брюну, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере. — NEWS.ru), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 декабря, — сообщает агентство.

Сотрудники полиции задержали Брюна в Москве 19 августа. Вместе с ним был задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Следствие считает, что задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам.

Для осуществления незаконной деятельности они использовали сеть аффилированных компаний. Брюна обвинили в хищении 20 млн рублей у московского департамента здравоохранения. На допросе Брюн отказался признавать вину.